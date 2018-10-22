Группа АВТОВАЗ за 9 месяцев получила 5,4 млрд рублей чистой прибыли

Группа АВТОВАЗ по итогам девяти месяцев 2018 года добилась консолидированной выручки в объеме 198,7 млрд рублей, что на 25,4% больше, чем годом ранее. Единовременные эффекты в размере 5,5 млрд рублей оказали положительное влияние на операционную маржу в отчетный период, доведя ее значение до +12,1 млрд. руб. Чистый результат за тот же период составил +5,4 млрд рублей в сравнении с убытком -4,5 млрд. рублей в 2017 году, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Как отмечается, положительную динамику финансовых результатов Группы АВТОВАЗ обеспечили успешные продажи LADA на отечественном рынке, растущие объемы экспорта и продолжающиеся мероприятия по сокращению затрат.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года российские дилеры LADA продали 259129 автомобилей, что на 17% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате доля LADA достигла 20% против 19,6% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером АВТОВАЗа в отчетный период остается LADA Vesta, чья реализация составила 76189 автомобилей (+40%). Второй результат показала LADA Granta – 70186 реализованных машин, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом. По темпам роста продаж лидером стал LADA Largus: в янврае-сентябре продано 32440 пассажирских универсалов (+47%). Продажи кроссовера LADA XRAY увеличились на 10% и составили 26292 экземпляра.

Стоит отметить, что в сентябре российские дилеры АВТОВАЗа начали реализацию новой LADA Granta, и уже по результатам первого месяца продаж новинки семейство заняло первое место в рейтинге российских бестселлеров. А в октябре АВТОВАЗ запустил в Тольятти серийное производство внедорожной модификации LADA XRAY Cross, продажи которой должны начаться в ноябре.

Кроме того, в январе-сентябре АВТОВАЗ поставил на экспорт 27398 автомобилей LADA и сборочных комплектов – на 65% больше, чем годом ранее. При этом к экспортной географии АВТОВАЗа были добавлены две новые страны – Тунис и Чили. За рубежом было открыто 9 новых дилерских центров LADA. Напомним, в настоящий момент автомобили LADA поставляются на экспорт более чем в 30 стран. Самыми популярными являются семейства LADA 4х4 и LADA Vesta, на каждый из которых приходится в среднем по 30% от экспорта LADA.



«Мы продолжаем строго следовать нашему плану действий, нацеленному на сокращение затрат, обновление бренда и продуктовой линейки. В то же время мы подчеркиваем сохраняющиеся макроэкономические риски, такие как колебание курса рубля, увеличение цен на сырье, продолжающееся замедление роста рынка, которые могут повлиять на финансовые результаты IV-го квартала. Наш прогноз получения позитивной операционной маржи по итогам 2018 года остается неизменным», – президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис.