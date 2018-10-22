 АВТОСТАТ | Группа АВТОВАЗ за 9 месяцев получила 5,4 млрд рублей чистой прибыли

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 15 дней

подробнее

Горячая новость

Определены самые популярные иномарки с пробегом в РФ
  • 22.10.18 - 14:12

    Определены самые популярные иномарки с пробегом в РФ
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Связь-Банк и автокредиты
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 23 октября

    ТОП-100 мировых бестселлеров в январе-августе 2018 года

    Volkswagen Tiguan имеет все шансы стать к концу года лидером сегмента SUV.

Вся аналитика

Инфографика

Динамика продаж бестселлеров российского рынка в 2017-2018 годах
  • 23.10.18

    Динамика продаж бестселлеров российского рынка в 2017-2018 годах
Все публикации

Видео

IT-Революция в автобизнесе: Юлия Ракова (GetResponse)
  • 14.11.17

    IT-Революция в автобизнесе: Юлия Ракова (GetResponse)
Все видео

22.10.18 Прочитали 4457 раз

Группа АВТОВАЗ за 9 месяцев получила 5,4 млрд рублей чистой прибыли

AVTOVAZ

Группа АВТОВАЗ по итогам девяти месяцев 2018 года добилась консолидированной выручки в объеме 198,7 млрд рублей, что на 25,4% больше, чем годом ранее. Единовременные эффекты в размере 5,5 млрд рублей оказали положительное влияние на операционную маржу в отчетный период, доведя ее значение до +12,1 млрд. руб. Чистый результат за тот же период составил +5,4 млрд рублей в сравнении с убытком -4,5 млрд. рублей в 2017 году, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Как отмечается, положительную динамику финансовых результатов Группы АВТОВАЗ обеспечили успешные продажи LADA на отечественном рынке, растущие объемы экспорта и продолжающиеся мероприятия по сокращению затрат.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года российские дилеры LADA продали 259129 автомобилей, что на 17% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате доля LADA достигла 20% против 19,6% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером АВТОВАЗа в отчетный период остается LADA Vesta, чья реализация составила 76189 автомобилей (+40%). Второй результат показала LADA Granta – 70186 реализованных машин, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом. По темпам роста продаж лидером стал LADA Largus: в янврае-сентябре продано 32440 пассажирских универсалов (+47%). Продажи кроссовера LADA XRAY увеличились на 10% и составили 26292 экземпляра.

Стоит отметить, что в сентябре российские дилеры АВТОВАЗа начали реализацию новой LADA Granta, и уже по результатам первого месяца продаж новинки семейство заняло первое место в рейтинге российских бестселлеров. А в октябре АВТОВАЗ запустил в Тольятти серийное производство внедорожной модификации LADA XRAY Cross, продажи которой должны начаться в ноябре.

Кроме того, в январе-сентябре АВТОВАЗ поставил на экспорт 27398 автомобилей LADA и сборочных комплектов –  на 65% больше, чем годом ранее. При этом к экспортной географии АВТОВАЗа были добавлены две новые страны – Тунис и Чили. За рубежом было открыто 9 новых дилерских центров LADA. Напомним, в настоящий момент автомобили LADA поставляются на экспорт более чем в 30 стран. Самыми популярными являются семейства LADA 4х4 и LADA Vesta, на каждый из которых приходится в среднем по 30% от экспорта LADA.

«Мы продолжаем строго следовать нашему плану действий, нацеленному на сокращение затрат, обновление бренда и продуктовой линейки. В то же время мы подчеркиваем сохраняющиеся макроэкономические риски, такие как колебание курса рубля, увеличение цен на сырье, продолжающееся замедление роста рынка, которые могут повлиять на финансовые результаты IV-го квартала. Наш прогноз получения позитивной операционной маржи по итогам 2018 года остается неизменным», – президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз финансовая отчетность

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

АВТОВАЗ увеличил инвестиции в разработки новых моделей в 1,7 раза

сегодня, 10:56

Все новости

Статьи на тему

«Нива» 3.0 («Коммерсант»)

12 сентября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

LADA Kalina: ключевые цифры и факты

3 сентября 2018

Вся инфографика