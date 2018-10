Седан Lynk and Co 03 начали продавать в Китае

Китайская марка Lynk and Co, созданная совместными усилиями компаний Geely и Volvo, представил третью модель – седан с индексом 03.

Как пишет портал Wroom.ru, Lynk and Co 03 – это седан гольф-класса длиной 4,64 метра. Автомобиль создан на общей с кроссоверами модульной платформе, в том же стиле выдержан и дизайн: объединённые в один блок фары и решетка радиатора, дополнительная светотехника на капоте, черная крыша, «капли» задних фонарей.

Автомобиль оснащается «вольвовским» трехцилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра, развивающим 156 или 180 л. с. Коробки передач – 6-ступенчатая механическая или 7-ступенчатая роботизированная. Позже у седана появится вариант с четырехцилиндровым двигателем объемом 2,0 л.

Цена модели Lynk and Co 03 на китайском рынке – от 116 тыс. 800 юаней, что соответствует примерно 1,1 млн рублей. В базовой комплектации есть, например, шесть подушек безопасности, климат-контроль, мультимедийная система, виртуальные приборы, бесключевой доступ, камеры кругового обзора. Среди конкурентов «Линка» окажутся седаны Honda Civic, Toyota Corolla, Volkswagen Jetta.

Через год-два седан, как и другие модели марки, выйдет на европейский рынок. Машины для Старого Света будут делать на заводе Volvo в Бельгии. Напомним, первой машиной марки стал среднеразмерный кроссовер Lynk and Co 01, за ним последовал более компактный паркетник Lynk and Co 02, а теперь очередь дошла и до третьей модели.