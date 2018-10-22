 АВТОСТАТ | GM может продать завод в Петербурге белорусскому «Юнисону»

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GM может продать завод в Петербурге белорусскому «Юнисону»

GM может продать завод в Петербурге белорусскому «Юнисону»

Белорусский автопроизводитель ЗАО «Юнисон» в следующем году может начать выпуск машин на заводе General Motors в Шушарах. Как сообщает портал «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники, близкие к переговорам, компания в настоящий момент находится на финальной стадии согласований условий передачи площадки с американским концерном, а также обсуждает параметры предприятия со Смольным. Предполагается, что завод будет выкуплен. Выпускаться там может не только продукция GM (Сhevrolet TahoeCadillac ХТ5 и Escalade), но и другие бренды из портфеля «Юнисон», к примеру, китайские Zotye.

Между тем, в General Motors пока не приняли решение о судьбе петербургского завода в Шушарах, однако рассматривают вариант его продажи другому игроку, сообщили в компании. «Мы внимательно следим за ситуацией на российском автомобильном рынке и рассматриваем различные варианты, касающиеся завода и земельного участка, на котором он расположен, включая  возможную продажу другому производителю или инвестору», – заявил представитель американского концерна.

Напомним, General Motors прервал развитие в России в 2015 году. Тогда компания объявила, что выводит с российского рынка бренды Opel, а также все массовые модели марки Chevrolet. Автоконцерн на неопределенный срок остановил завод GM в Петербурге, а также прервал контрактное производство на мощностях «Группы ГАЗ» и сотрудничество с калининградским «Автотором». Сама компания объяснила уход «экономическими причинами» и уведомила Минпромторг, что готова вернуться в Россию «при изменении рыночного тренда», но некоторые эксперты назвали причиной давление правительства США.

Инвестиции GM в запуск площадки в Шушарах оценивались в 300 млн долларов. «Если оборудование, которое осталось на предприятии, войдет в структуру сделки с «Юнисон», то сумма может быть близка к этому показателю», – считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. Заявленная мощность предприятия GM составляет 100 тысяч машин в год, но нужно выпускать хотя бы 50 тысяч, чтобы бизнес был коммерчески успешен, говорит эксперт.

, источник: www.autostat.ru

Теги: белоруссия производство инвестиции general motors

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