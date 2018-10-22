Lifan расширяет дилерскую сеть в России

Компания Lifan Motors Rus в 2018 году начала сотрудничество с семью дилерами. Новые дилерские центры открылись в стратегически важных городах России – Новосибирск (Сибтрансавто-Новосибирск), Набережные Челны (ДИАЗ Инвест), Ростов-на-Дону (Престиж Моторс), Саранск (НК-Авто), Волгоград (Лифан Центр экипаж), Екатеринбург (Ситиавто) и Иваново (Радар Авто), сообщает пресс-служба китайской марки. Как отмечается, новые дилерские центры, среди которых крупные и перспективные партнеры, призваны укрепить позиции бренда в этих регионах.

Несмотря на то, что дилерская сеть Lifan одна из самых больших среди представленных в России китайских брендов, компания активно продолжает искать пути дальнейшего развития. Расширение географии присутствия марки, а также повышения качества обслуживания – основные стратегические задачи Lifan. На текущий момент в России действует 110 дилерских центров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года российские дилеры Lifan реализовали 11227 автомобилей, что соответствует уровню прошлого года. Самой популярной моделью Lifan в нашей стране является кроссовер Lifan X60.