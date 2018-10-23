 АВТОСТАТ | Минэкономразвития предложило ввести категории господдержки для автопрома

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Минэкономразвития предложило ввести категории господдержки для автопрома

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Министерство экономического развития предложило Минпромторгу разделить средства господдержки, выделяемые предприятиям автомобильной промышленности через специнвестконтракты (СПИКи), по категориям.

Согласно письму Минэкономразвития, которое оказалось в распоряжении агентства «РИА Новости», ведомство предлагает ввести понятия инновационного и инвестиционного специнвестконтракта («инновационный СПИК» и «инвестиционный СПИК»). В зависимости от выбранной категории автомобильные компании смогут или развивать производство высокотехнологичных автомобилей на территории России («инновационные СПИК»), или заключать долгосрочные контракты с обязательством инвестировать в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) не менее 10% от выручки («инвестиционные СПИК»). Выделение категорий позволит «установить гибкий подход» к поддержке производителей, отмечается в письме.

Представитель Минпромторга подтвердил «РБК» получение такого письма от Минэкономразвития.

В 2017 году на господдержку автопрома правительство выделяло 62,3 млрд рублей, в 2018-ом – почти в два раза меньше, 35 млрд рублей. Значительную часть этой суммы – 16 млрд рублей – планировалось потратить на программы поддержки спроса на автомобили, то есть на программы льготного автокредитования и лизинга.

, источник: www.autostat.ru

Теги: российский автопром спик промсборка господдержка

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