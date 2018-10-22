 АВТОСТАТ | «Группа ГАЗ» получила новую отсрочку от санкций

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«Группа ГАЗ» получила новую отсрочку от санкций

«Группа ГАЗ» получила новую отсрочку от санкций

Минфин США продлил до 12 декабря срок, по истечении которого американские компании должны прекратить бизнес-сотрудничество с «Группой ГАЗ» Олега Дерипаски, а инвесторы – передать права на акции и долговые обязательства компании, сообщается на сайте ведомства. Ранее дедлайн продлевался до 23 октября, пишет газета «Коммерсант».

Напомним, Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 6 апреля включило г-на Дерипаску и подконтрольные ему активы, включая «Русал» и «Группу ГАЗ», в SDN-список, компаниям-участникам которого закрыт доступ к финансовой системе США. Впоследствии американские власти указывали, что основным условием вывода компаний из-под санкций является снижение г-ном Дерипаской доли в них ниже контрольной. «Русал» уже реализует так называемый план Баркера, направленный на выполнение поставленных условий.

Ранее в прошлую пятницу вице-премьер Дмитрий Козак и посол США в России Джон Хантсман обсудили варианты вывода из-под санкций «Группы ГАЗ», сообщил господин Козак. Среди таких вариантов, по его словам, – как участие в капитале компании государства, так и привлечение других потенциальных покупателей, в том числе немецкого автоконцерна Volkswagen. Однако никаких решений не принято.

Отметим, что автоконцерны сотрудничают в России: так, Volkswagen собирает автомобили на мощностях ГАЗа в Нижегородской области. В «Группе ГАЗ» планы не комментируют.

На встрече речь шла о получении ответа от США о том, какой вариант реструктуризации компании может быть согласован. «Мы вынуждены сотрудничать с американскими властями по этим вопросам, – сообщил вице-премьер. – В любом случае, требуется переходный период после согласования условий реструктуризации для осуществления соответствующих корпоративных процедур».

Дмитрий Козак рассказал, что у «Группы ГАЗ» около 600 иностранных поставщиков автокомпонентов, которые должны были бы с 23 октября прекратить поставки: «Запас прочности у компании есть, но только на несколько недель». Варианта сохранения всех рабочих мест в случае ввода санкций, по его словам, не существовало.

, источник: www.autostat.ru

Теги: gaz

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