Определены самые популярные иномарки с пробегом в РФ

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2018 года в России было реализовано около 2 млн 853 тыс. подержанных легковых автомобилей зарубежных марок. Это на 4,6% больше, чем результат прошлого года.

Лидерство на российском вторичном рынке среди иномарок сохраняет Ford Focus, перепродажи которого за период с января по сентябрь нынешнего года достигли почти 100 тысяч единиц (+2,8%). На второй строчке - Toyota Corolla с результатом 77,5 тыс. экземпляров (+2,1%). Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris (70,3 тыс. шт.; +23,1%). Далее в рейтинге лидеров рынка подержанных иномарок на российском рынке следуют KIA Rio (62,5 шт.; +27,8%) и Toyota Camry (58,8 шт.; +7,1%).

В ТОП-10 этого рейтинга по итогам 9 месяцев 2018 года также попали: Renault Logan (55,2 тыс. шт.; +5,9%), Chevrolet Niva (51,8 тыс. шт.; +4,5%), Opel Astra (47,5 тыс. шт.; +1,9%), Daewoo Nexia (44,5 тыс. шт.; -7%), Volkswagen Passat (39,8 тыс. шт.; -4,1%).