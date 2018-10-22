Ford Transit получил новые версии в России

Компания Ford Sollers представила новые версии Ford Transit для российского рынка – цельнометаллический фургон с длинной базой и средней крышей, а также переднеприводный цельнометаллический фургон с увеличенной максимальной массой и усиленной подвеской. Все новые версии Ford Transit разработаны специалистами Ford Sollers с учетом запросов российских покупателей и производятся на заводе Ford Sollers в соответствии со строгими международными стандартами качества Ford. Кроме того, расширился список опций и изменились базовые комплектации отдельных версий Ford Transit, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Цельнометаллический фургон с длинной базой прежде был доступен только в версии с высокой крышей. Модификация со средней крышей, уменьшающей общую высоту фургона на 240 мм позволит без помех эксплуатировать автомобиль везде, где действуют ограничения по высоте для транспорта или его проезд затруднен конструктивными особенностями зданий.

Новая модификация переднеприводного цельнометаллического фургона с увеличенной до 3500 кг максимальной разрешенной массой отличается усиленной подвеской, передаточным числом главной пары, обеспечивающим лучшую приемистость под нагрузкой, а также 16-дюймовыми колесами, дополнительно увеличивающими клиренс автомобиля.

Также топливный предпусковой нагреватель был включен в базовое оснащение всех версий шасси с надстройками и маршрутных автобусов.

Ford Transit является лидером российского рынка в сегменте легких коммерческих автомобилей иностранных брендов, в сегменте автотранспорта грузоподъемностью до 2 т его доля достигает 60%. Продажи Ford Transit в России растут из года в год: за девять месяцев 2018 года реализовано 8366 автомобилей семейства Ford Transit, что на 40% превышает показатель годичной давности. Согласно данным независимого исследования агентства «АВТОСТАТ», Ford Transit является самым выгодным предложением на рынке фургонов иностранных марок с точки зрения затрат за 3 года эксплуатации или 120 тыс. км пробега.