 АВТОСТАТ | Renault Kaptur стал доступен в автопарке каршеринга CarSmile

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Renault Kaptur стал доступен в автопарке каршеринга CarSmile

Renault Kaptur стал доступен в автопарке каршеринга CarSmile

Компания Renault Россия начала сотрудничество с оператором каршеринга CarSmile в Санкт-Петербурге. В октябре 250 кроссоверов Renault Kaptur с бесступенчатой автоматической трансмиссией CVT X-Tronic представлены в автопарке CarSmile, сообщает пресс-служба французской марки. В планах компании постепенное увеличение объема парка, который перешагнет отметку 500 автомобилей к концу 2018 года.

Как отмечается, в каршеринге Санкт-Петербурга впервые становятся массово доступны кроссоверы, что является важным шагом в расширении систем городского транспорта, особенно с учетом условий эксплуатации автомобилей в зимний период, а также потребности автолюбителей выезжать за пределы города.

«Мы рады объявить о начале сотрудничества с компанией CarSmile, которое позволит нам еще больше расширить наше присутствие в системе каршеринга, и теперь мы выходим в Санкт-Петербург», – отметил коммерческий директор Renault Россия Филипп Тьер.

Renault Россия первым из автопроизводителей предложила кроссоверы для московской системы каршеринга. Компания и в дальнейшем продолжит активную интеграцию в системы каршеринга крупных российских городов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года продажи Renault Kaptur на российском рынке выросли на 3% и составили 22799 автомобилей. Это обеспечило кроссоверу седьмое место среди самых продаваемых моделей SUV в нашей стране.

, источник: www.autostat.ru

Теги: каршеринг корпоративные продажи renault renault kaptur

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