 АВТОСТАТ | АВТОВАЗ открыл обновленный дилерский центр LADA в Набережных Челнах

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АВТОВАЗ открыл обновленный дилерский центр LADA в Набережных Челнах

ЛАДА Набережные Челны

Компания  «ТрансТехСервис» открыла в Набережных Челнах обновленный дилерский центр LADA, выполненный в новом корпоративном стиле АВТОВАЗа и отвечает последним мировым тенденциям. Кроме того, здесь представлен полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей, авто с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и trade-in.

Как сообщает пресс-служба «ТТС», двухэтажный автоцентр имеет общую площадь 7021 кв.м. Просторный шоу-рум площадью 519 кв.м позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: LADA Vesta, LADA XRAY, LADA Largus, LADA Granta и LADA 4х4. Любой из этих автомобилей можно взять на тест-драйв, купить или заказать в нужной модификации и вместе с оригинальными аксессуарами LADA.

В ремонтной зоне площадью 1229 кв.м работают 13 постов мелкосрочного ремонта, 2 поста активной приемки, 2 поста персональной выдачи автомобиля из сервиса и 2 поста мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное брендом LADA для технического и гарантийного обслуживания машин этой марки. Пропускная способность СТО – 30 автомобилей в день.  

Сегодня LADA входит в ТОП-5 самых продаваемых брендов «ТТС» массового сегмента.  По итогам девяти месяцев 2018 года популярность отечественной марки у клиентов «ТТС» выросла на 25%.

Напомним, «ТрансТехСервис» является официальным дилером АВТОВАЗа с 1993 года и сегодня располагает 3 дилерскими центрами LADA в Набережных Челнах, Уфе и Нижнекамске. Популярность бренда LADA и многолетнее сотрудничество отечественного производителя с «ТрансТехСервис» позволяют делать позитивные прогнозы на деятельность в Набережных Челнах. До конца года автоцентр планирует реализовать более 900 автомобилей в автограде.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года российские дилеры LADA продали 259129 автомобилей, что на 17% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате доля LADA достигла 20% против 19,6% годом ранее, согласно данным АЕБ. Официальная дилерская сеть LADA самая крупная в России – более 300 дилерских центров.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз дилеры

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