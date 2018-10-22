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КАМАЗ откроет новое совместное предприятие в Узбекистане

КАМАЗ откроет новое совместное предприятие в Узбекистане

КАМАЗ и ООО «UzAutoTRAILER», входящее в структуру АО «Узавтосаноат», подписали соглашение о создании совместного предприятия KAMAZ Asia Center.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, в качестве основных задач СП определены развитие и контроль дилерских и сервисных центров автомобилей «КАМАЗ» в Узбекистане, оказание гарантийного и сервисного обслуживания, а также развитие экспорта продукции ООО «UzAutoTRAILER» и других предприятий АО «Узавтосаноат» в адрес КАМАЗа. Также стороны обсудили вопросы текущего сотрудничества, включая расширение объемов производства автомобилей «КАМАЗ», развитие дилерской и сервисной сети, экспортных поставок как готовой продукции, так и комплектующих изделий от предприятий АО «Узавтосаноат» на предприятия КАМАЗа.

Церемонию подписания договора продолжила презентация первого произведенного газового автомобиля. Был представлен цельнометаллический автофургон на базе шасси КАМАЗ-65117, оснащённый двигателем RGK мощностью 300 л.с. На данный автомобиль было установлено 11 газовых баллонов типа СПГ-1 отечественного производства, вмещающих 170 куб.м природного газа и позволяющих преодолеть расстояние до 400 км.

Для установки на автомобили производства UzAutoTRAILER будут использоваться газовые двигатели мощностью от 240 до 420 л.с., с гарантией 18 месяцев или 150 тыс. км, одобренные основным производителем. Двигатели серии RGK сертифицированы для работы на ECO GAS (метан), с возможностью дистанционного мониторинга и корректировки рабочих параметров. Дорожные испытания в разных климатических условиях с более чем 5 млн. км пробега показали, что система RGK соответствует экологическим требованиям «Евро-5», увеличивает топливную экономичность от 15% и выше, устойчива к загрязнениям и газовому конденсату, увеличивает ресурс цилиндропоршневой группы. Кроме того, в числе ее преимуществ – холодный пуск без подогрева до минус 28 градусов и отсутствие недостатков, которые отмечены у двигателей, переоборудованных в газовые из дизельных.

Первоначальная производственная мощность по выпуску газомоторных автомобилей планируется до 500 единиц в год с последующим увеличением. Автомобили будут укомплектованы газовыми баллонами, аттестованными по международным стандартам. Элементная база газового оборудования будет состоять из деталей и узлов от ведущих мировых производителей. В планы компании входит дальнейшая поэтапная локализация элементов газобаллонного оборудования. Газовые автомобили «КАМАЗ» совместного производства лидера российского грузового машиностроения и ООО «UzAutoTRAILER» востребованы и будут пользоваться спросом как на местном рынке, так и в зарубежных странах.

, источник: www.autostat.ru

Теги: газомоторная техника грузовые автомобили внешняя сборка экспорт камаз

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