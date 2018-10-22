Tesla представила доступную версию Model 3

Производитель электрокаров Tesla Inc представил более дешевую версию Model 3 стоимостью 45 тыс. долларов на своем сайте. Новая модель будет оснащена аккумулятором, рассчитанным на 420 км, что на 80 кмменьше пробега более дорогой версии электрокара Model 3. Новая версия будет доступна только с задним приводом, пишет агентство Reuters.

Срок доставки новой модели составляет от шести до 10 недель, что позволит покупателям получить субсидию в размере 7500 долларов, если они оформят доставку до конца года. Налоговые льготы на автомобили Tesla сократятся вдвое к 1 января 2019 года.

Хотя компания обещала цену на базовую модель Model 3 на уровне 35 тыс. долларов, до сих пор Tesla производила только более дорогие модели, стоимость которых начиналась от 49 тыс. долларов. Компания сообщила, что она не будет производить Model 3 в базовой комплектации в этом году.

Включение в каталог модели электрокара средней ценовой категории, судя по всему, является стратегическим ходом для привлечения потенциальных покупателей, ожидавших более дешевых моделей. Пока неясно сколько из более чем 400 тыс. предварительных заказов Model 3 приходятся на базовую комплектацию.