 АВТОСТАТ | Jaguar Land Rover в сентябре увеличил продажи в России на 34%

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Jaguar Land Rover в сентябре увеличил продажи в России на 34%

Range Rover New

Компания Jaguar Land Rover Россия по итогам сентября 2018 года реализовала 1151 автомобиль, что на 34% больше по сравнению с результатом годичной давности. Так, в прошлом месяце было продано 184 автомобиля Jaguar (+36%). Внедорожники Land Rover выбрали 674 российских покупателя – на 34% больше, чем за годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Jaguar Land Rover начали продажи внедорожников Range Rover и Range Rover Sport 2019 модельного года. Автомобили, получившие ряд обновлений и доступные в гибридной версии P400e с подзарядкой от электросети (PHEV), можно приобрести по цене от 7 млн 008 тыс. рублей и 5 млн 059 тыс. рублей соответственно. Кроме того, с июля российским клиентам стал доступен для заказа электрический кроссовер I-Pace. На российском рынке новинка представлена в комплектациях: S (от 5 млн 825 тыс. руб.), SE (от 6 млн 281 тыс. руб.) и HSE (от 6 млн 768 тыс. руб.), а также в специальной модификации First Edition (от 7 млн 353 тыс. руб.).

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки продажи jaguar jaguar land rover land rover

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