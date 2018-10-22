Ситуация по автокаско улучшилась. Надолго ли?

По данным Банка России, на которые ссылается РБК плюс, за 6 месяцев 2018 года страховщики в России собрали по автокаско 80,1 млрд руб. премий: на 3,1% больше, чем за 6 месяцев в 2017 году. Этот вид страхования начал сжиматься еще в 2015 году – вместе с сокращением продаж новых автомобилей и повышением страховых тарифов. Так, если в 2014 году объем премий по каско составил 218,6 млрд рублей (+3% к АППГ), в 2015 –ом он снизился до 187,2 млрд. рублей (-14,6%). С тех пор автокаско так и не удавалось вырасти, однако размер падения сборов сокращался. В 2016 году взносы по автокаско уменьшились на 8,8%, в 2017 году — на 4,8%.

Эксперты считают, что причиной нынешнего роста взносов стало в первую очередь увеличение продаж новых автомобилей и оживление рынка кредитования населения. Свой вклад в поддержку автокредитования внесло правительство, продлив государственную программу льготного кредитования на покупку машин, произведенных в России.

Впрочем, некоторые представители топ-менеджмента страхового рынка считают, что говорить о полноценном выходе этого сегмента из кризиса пока рано, и сборы по страхованию каско выросли пока только в корпоративном блоке, а по физлицам ситуация не такая радужная. Да и продажи на автомобильном рынке начинают замедляться (в августе рынок вырос только на 11% против 18% в январе). Это значит, что по итогам года показатели по каско снова могут быть со знаком «минус».