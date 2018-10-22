 АВТОСТАТ | Ситуация по автокаско улучшилась. Надолго ли?

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 15 дней

подробнее

Горячая новость

Определены самые популярные иномарки с пробегом в РФ
  • 22.10.18 - 14:12

    Определены самые популярные иномарки с пробегом в РФ
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Каждый шестой автомобиль в России не пройдет проверку на «юридическую чистоту»
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 23 октября

    ТОП-100 мировых бестселлеров в январе-августе 2018 года

    Volkswagen Tiguan имеет все шансы стать к концу года лидером сегмента SUV.

Вся аналитика

Инфографика

Динамика продаж бестселлеров российского рынка в 2017-2018 годах
  • 23.10.18

    Динамика продаж бестселлеров российского рынка в 2017-2018 годах
Все публикации

Видео

IT-Революция в автобизнесе: Юлия Ракова (GetResponse)
  • 14.11.17

    IT-Революция в автобизнесе: Юлия Ракова (GetResponse)
Все видео

22.10.18 Прочитали 963 раз

Ситуация по автокаско улучшилась. Надолго ли?

Ситуация по автокаско улучшилась. Надолго ли?

По данным Банка России, на которые ссылается РБК плюс, за 6 месяцев 2018 года страховщики в России собрали по автокаско 80,1 млрд руб. премий: на 3,1% больше, чем за 6 месяцев в 2017 году. Этот вид страхования начал сжиматься еще в 2015 году – вместе с сокращением продаж новых автомобилей и повышением страховых тарифов. Так, если в 2014 году объем премий по каско составил 218,6 млрд рублей (+3% к АППГ), в 2015 –ом он снизился до 187,2 млрд. рублей (-14,6%). С тех пор автокаско так и не удавалось вырасти, однако размер падения сборов сокращался. В 2016 году взносы по автокаско уменьшились на 8,8%, в 2017 году — на 4,8%.

Эксперты считают, что причиной нынешнего роста взносов стало в первую очередь увеличение продаж новых автомобилей и оживление рынка кредитования населения. Свой вклад в поддержку автокредитования внесло правительство, продлив государственную программу льготного кредитования на покупку машин, произведенных в России.

Впрочем, некоторые представители топ-менеджмента страхового рынка считают, что говорить о полноценном выходе этого сегмента из кризиса пока рано, и сборы по страхованию каско выросли пока только в корпоративном блоке, а по физлицам ситуация не такая радужная. Да и продажи на автомобильном рынке начинают замедляться (в августе рынок вырос только на 11% против 18% в январе). Это значит, что по итогам года показатели по каско снова могут быть со знаком «минус».

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии автострахование каско автокредитование

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Перепродажи электромобилей в России выросли в два раза

сегодня, 16:24

Все новости

Статьи на тему

Автокаско завелось («РБК плюс»)

21 октября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика продаж бестселлеров российского рынка в 2017-2018 годах

сегодня, 16:45

Вся инфографика