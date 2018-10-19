Около 400 автомобилей Nissan Juke попали под отзыв в России

Компания Nissan объявила об отзыве в России 375 кроссоверов Juke, произведенных c 3 апреля по 13 июня 2017 года. Причиной отзыва служит внутренняя пружина выключателя зажигания, которая была изготовлена с повреждением, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отмечается, что поверхностное повреждение пружины может привести к ее усталостному разрушению в процессе эксплуатации автомобиля, что в свою очередь грозит внезапным прекращением работы двигателя во время движения.

Официальные дилеры Nissan в России проинформируют владельцев кроссоверов Juke, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На автомобилях Nissan Juke будет произведена проверка и, при необходимости, замена выключателя зажигания. Все ремонтные работы для владельцев машин будут осуществляться бесплатно.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2018 года российские дилеры Nissan реализовали почти 58 тыс. автомобилей, что на 8% выше результата годичной давности. При этом на долю кроссоверов Juke приходится немногим более 3% от этого количества.