Минпромторг РФ закупает для Башкирии 25 автомобилей «скорой помощи»

Минпромторг РФ закупает для Республики Башкортостан автомобили скорой медицинской помощи. Как сообщается в материалах, размещенных на портале госзакупок, стоимость сделки с единственным поставщиком составляет 55,79 млн рублей. Наименование поставщика не уточняется, пишет агентство «Интерфакс-Поволжье».

Согласно утвержденному в сентябре распоряжению правительства РФ, республика до конца 2018 года получит 25 автомобилей, в том числе, 2 полноприводных капотной компоновки (северное исполнение), 7 моноприводных (стандартное исполнение), 11 моноприводных (северное исполнение), 5 полноприводных вагонной компоновки (северное исполнение). Поставщиками выступают ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» и ООО «Ульяновский автомобильный завод».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», распоряжением правительства РФ было утверждено распределение между субъектами Российской Федерации техники на общую сумму 5 млрд рублей со сроком поставки до конца 2018 года: 895 автомобилей скорой медицинской помощи и 1327 школьных автобусов. Среди основных поставщиков АСМП определены крупнейшие российские производители ГАЗ и УАЗ, поставщиками школьных автобусов – ГАЗ, УАЗ, «Форд Соллерс Холдинг», ПАЗ, КАВЗ и «Волгабас».