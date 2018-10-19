 АВТОСТАТ | ТОП-10 крупнейших региональных рынков новых мотоциклов в РФ

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ТОП-10 крупнейших региональных рынков новых мотоциклов в РФ

ТОП-10 крупнейших региональных рынков новых мотоциклов в РФ

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали, что российский рынок мототехники за 9 месяцев 2018 года достиг 8,6 тыс. единиц, показав рост на 28%. Теперь же мы решили посмотреть, жители каких регионов чаще других покупают новые мотоциклы.

Более 40% этого рынка приходится на Москву (2356 шт.; +16%) и Подмосковье (1177 шт.; +34%). На третьем месте среди субъектов РФ находится Санкт-Петербург (563 шт.; +16%). Далее следует Свердловская область (386 шт.; +43%), которая лидирует среди нестоличных регионов. За ней располагаются Краснодарский край (269 шт.; +23%) и Нижегородская область (190 шт.; +79%).

В ТОП-10 регионов по объему рынка новых мотоциклов за январь – сентябрь 2018 года попали еще: Ростовская (167 шт.; +22%), Иркутская (139 шт.; +111%), Владимирская (134 шт.; +58%) области, а также Красноярский край (124 шт.; +10%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в большинстве субъектов РФ реализация новых мотоциклов за 9 месяцев выросла. Так, 40 регионов-лидеров, на которые приходится 90% продаж всех мотоциклов в стране, показывают положительную динамику.

Лишь в 11 субъектах страны рынок мотоциклов падает. При этом показатель падения существенно отличается: от -4% в Калининградской области до -75% в Еврейской АО. Но, справедливости ради, объемы продаж в «отрицательных» регионах очень малы (менее 40 шт. в каждом), в связи с чем ощутимого эффекта на результаты по рынку в целом они не оказывают.

, источник: www.autostat.ru

Теги: мотоциклы авторынок россии продажи регионы регионы-лидеры

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