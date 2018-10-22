Porsche выпустит второй спорткар с электрическим приводом

Компания Porsche AG приняла решение о серийном производстве концептуальной разработки Mission E Cross Turismo. Для производства автомобиля, который был представлен на Женевском автосалоне 2018, компания Porsche создаст на своем заводе в Цуффенхаузене 300 дополнительных рабочих мест, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Четырехдверный Cross Turismo имеет 800-вольтную архитектуру и подготовлен к подключению к сетевым станциям быстрой зарядки. Его мощность составляет 600 л.с., запас хода 500 км (NEDC). Автомобиль является модификацией Taycan. Первый Porsche с полностью электрическим приводом выходит на рынок в 2019 году. Благодаря запуску Taycan в Цуффенхаузене создается 1200 новых рабочих мест. До 2022 Porsche планирует инвестировать в электромобильность более 6 млрд евро.