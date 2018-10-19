Новый кроссовер Geely SX11 появится в России в 2019 году

Компания Geely планирует начать продажи нового компактного кроссовера, который был представлен на Московском автосалоне-2018, во второй половине следующего года. Об этом в интервью порталу «Колеса.ру» рассказал первый заместитель генерального директора Geely Motors Чжан Шоухэ. На китайском рынке этот «паркетник» называется Binyue, что можно перевести как «желанный гость». Кроссовер будет глобальной моделью, однако экспортное название пока не выбрали, и пока используется заводской индекс – SX11.

По словам Чжана Шоухэ, кроссовер SX11 пока не планируют собирать на белорусском заводе «Белджи». Напомним, в соседней стране выпускают три модели Geely – кроссоверы Atlas и Emgrand X7, седан Emgrand 7, их поставляют в Россию. «Паркетник» SX11 на российский рынок будут завозить из Китая, по крайне мере, на первом этапе. Среди причин такого решения то, что постановка на конвейер четвертой модели потребует новых инвестиций, на которые в Geely, вероятно, пойти пока не готовы. При этом Чжан Шоухэ отметил, что линия на белорусском предприятии «и так имеет гибкость» – нет нужды в том, чтобы собираемые на ней модели базировались на одной платформе.

Напомним, кроссовер Geely SX11 создан на новой платформе BMA (B-segment Modular Architecture), которая представляет собой, по сути, более дешевую модификацию платформы СМА (Compact Modular Architecture) с полузависимой задней подвеской. В Китае «паркетник» предложат с бензиновой «турботройкой» 1.5, который развивает 177 л.с. (255 Нм) и сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа. С места до «сотни» новинка Geely разгоняется за 7,9 секунды.

Кроме того, в начале 2019 года на российском рынке появится флагманский кроссовер Geely Atlas с «турбочетверкой» 1.8, сообщил Чжан Шоухэ. Причем ожидается, что Atlas 1.8 будет представлен в РФ как с передним, так и с полным приводом. Кроме турбомотора, российская версия модели еще получит новое оборудование. Какое именно – в Geely пока не раскрывают, в компании лишь отметили, что обновления комплектаций связаны с «адаптацией к российским условиям», и что это является результатом анализа предпочтений российских потребителей.

На данный момент модель Geely Atlas доступна в России с бензиновыми «атмосферниками» 2.0 (139 л.с., 191 Нм) и 2.4 (149 л.с., 225 Нм). Первый двигатель сочетается с 6-ступенчатой «механикой», второй работает в паре с 6АКП. Кроссовер с 2,0-литровым мотором в нашей стране можно купить только с передним приводом, у Atlas 2.4 есть полноприводная версия.