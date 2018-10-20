Мировой авторынок в сентябре снизился на 9%

Мировой авторынок в сентябре снизился на 8,5% до 7 млн 885 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 90 млн 223 тыс. машин. По итогам девяти месяцев 2018 года реализация автомобилей в мире увеличилась на 1,7% до 71 млн 153 тыс. единиц, гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в сентябре было реализовано 2 млн 406 тыс. машин (-10,3%). Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 443 тыс. единиц (-5,2%).

Автомобильные рынки стран Западной Европы рухнули на 20,7% до 1 млн 127 тыс. машин. Падение спроса связано со вступлением с 1 сентября новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе, что вызвало всплеск продаж в августе. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 301 тыс. единиц, что на 15,1% меньше по сравнению с прошлым годом. Стоит при этом отметить, что российский авторынок, где изменения в законодательстве по сертификации автомобилей не вводились, в сентябре показал рост на 6%.

В Южной Америке местные дилеры продали 255,2 тыс. автомобилей, что на 5,1% меньше, чем в сентябре прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (479,6 тыс. шт., -2%), Канаду (175 тыс. шт., -6,8%) и Корею (124,8 тыс. шт., -17,4%).