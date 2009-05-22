Sollers начнет выпуск SsangYong C200 в 2010 году

Компании Sollers и SsangYong Motor договорились о запуске производства нового кроссовера SsangYong C200 на заводе «Sollers-Набережные Челны» в 2010 году. Как отмечается, выпуск С200 в России стартует в максимально короткие сроки после постановки новой модели на конвейер в Корее, запланированной на I квартал 2010 года.

В Sollers считают, что благодаря прогрессивной конструкции и российской сборке C200 составит серьезную конкуренцию таким популярным в России одноклассникам, как Hyundai Tucson, Kia Sportage, Suzuki Grand Vitara, Toyota RAV4 и Honda C-RV.

Напомним, впервые концепт С200 был представлен на автосалоне в Париже в октябре 2008 года, как первая модель с несущим кузовом в линейке внедорожников SsangYong. Предсерийную версию автомобиля смогли увидеть посетители Seoul Motorshow в Южной Корее в апреле 2009 года.

Ожидается, что экспортная версия SsangYong C200 будет внешне очень близка к предсерийному прототипу Aero и станет комплектоваться на выбор двумя двигателями: турбонаддувным бензиновым мотором объемом 1,8 л и 175-сильным дизелем объемом 2 л. Будут предложены модификации как с механической, так и с 6-ступенчатой автоматической коробками передач. Абсолютно новая платформа С200 рассчитана на использование как полного, так и только переднего привода. В будущих планах компании SsangYong серийное производство кроссовера C200 Eco со сверхэкономичной и экологически чистой дизельэлектрической гибридной силовой установкой.

Остается добавить, что на предприятии Sollers в Набережных Челнах сегодня выпускаются внедорожники SsangYong Rexton II и Kyron. По данным агентства «АВТОСТАТ», за четыре месяца 2009 года на российском рынке было продано 396 (-60,1%) и 1570 (-47,5%) таких машин соответственно.