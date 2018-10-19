BMW третий месяц подряд лидирует на рынке премиум-сегмента в Москве

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2018 года объем рынка новых премиальных автомобилей в Москве составил около 4,5 тыс. единиц, что на 20% больше, чем год назад.

Эксперты агентства отмечают, что самым популярным премиум-брендом у москвичей третий месяц подряд является BMW. Так, в сентябре новые автомобили этой немецкой марки предпочли 1263 жителя столицы – на 49% выше результата годичной давности. Второе место в этом рейтинге занимает Mercedes-Benz (1187 шт.; +20%), непрерывно лидировавший с января по июнь нынешнего года. Далее следует Lexus – в сентябре этот премиум-бренд выбрали 399 москвичей (-11%). В пятерку самых популярных премиум-марок авторынка Москвы в прошлом месяце также попали Audi (354 шт.; -16%) и Volvo (282 шт.; +16%).

Стоит также отметить, что по итогам 9 месяцев 2018 года объем рынка новых премиальных автомобилей в столице составил 36,5 тыс. экземпляров, показав рост на 11%. Причем лидерство за этот период времени сохраняет Mercedes-Benz с показателем 10,3 тыс. машин (+10%). А вот BMW (9,6 тыс. шт.; +36%) пока находится на второй строчке.