АВТОВАЗ планирует взять на работу 1 тысячу новых сотрудников в службу инжинирига

АВТОВАЗ планирует пополнить штат сотрудников службы инжинирига на 1 тыс. человек в 2018-2020 годах. Об этом агентству RNS сообщил официальный представитель автозавода.

Ранее АВТОВАЗ объявил о планах по расширению службы инжиниринга в мае 2018 года, тогда компания сообщила о 250 вакансиях, необходимых для реализации перспективных проектов.

При этом представитель компании напомнил, что завод в июле 2018 года направлял в министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области уведомление о возможном увольнении около 700 человек. «Маловероятно, что итоговая цифра будет 734 человека. В условиях растущего рынка компания нуждается в персонале и предлагает своим сотрудникам равнозначные вакансии или переобучение на другие специальности», – уточнил представитель АВТОВАЗа и пояснил, что компания не отзывала на данный момент это уведомление.

Напомним, согласно стратегии развития АВТОВАЗа, до 2026 года планируется выпустить 12 новых автомобилей и провести 11 фейслифтов моделей LADA. Напомним, сегодня марка LADA представлена в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые составляют пять модельных семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta и 4x4. Бренду принадлежит 20%-ная доля российского рынка легковых автомобилей. Официальная дилерская сеть LADA самая крупная в России – более 300 дилерских центров.

Сегодня АВТОВАЗ входит с состав глобального Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, мирового лидера в области автомобилестроения, а инженерная служба предприятия входит в международную систему технических центров Groupe Renault. Предприятие предлагает своим сотрудникам широкие возможности для реализации самых смелых идей, а также кооперацию с экспертами мирового класса из Альянса.

Работа в службе инжиниринга АВТОВАЗа – это получение международного опыта в автомобилестроении, возможность стажировки и планирования карьеры в системе технических центров Groupe Renault за рубежом. Здесь созданы уникальные условия как в области программного обеспечения, создания дизайна, виртуальных и реальных испытаний, так и в сфере лабораторных исследований. Инжиниринговый центр компании – настоящий центр компетенций высочайшего уровня в автомобильной отрасли.