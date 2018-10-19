 АВТОСТАТ | Более 100 автомобилей Mercedes-Benz попали под отзыв в России

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Более 100 автомобилей Mercedes-Benz попали под отзыв в России

Более 100 автомобилей Mercedes-Benz попали под отзыв в России

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 123 автомобилей Mercedes-Benz (тип 257 и тип 290), произведенных в 2017-2018 годах. Причина отзыва заключается в том, что заклепочное соединение крышки корпуса ремня безопасности на передних сиденьях может не соответствовать спецификации, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителя «Мерседес-Бенц Рec» проинформируют владельцев автомобилей Mercedes-Benz (тип 257 и тип 290), подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях необходимо произвести замену ремня безопасности водителя и/или переднего пассажира. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале октября 2018 года компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 1023 автомобиля Mercedes-Benz типов 166, 292, реализованных в 2018 году. Причиной отзыва являются поршни задних тормозных суппортов, которые могли быть изготовлены не в соответствии со спецификацией. На автомобилях необходимо удалить воздух из гидравлической тормозной системы заднего моста. Кроме того, отзыву также подлежат 234 автомобиля Mercedes-Benz типов 222, 217, реализованных с 2017-го по 2018 год. Причиной отзыва автомобилей является отсутствие двух гаек для фиксации токопроводящих шин внутри блока силовых предохранителей в багажнике. На автомобилях будет выполнена проверка и, при необходимости, замена блока силовых предохранителей.

По итогам девяти месяцев 2018 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 27990 легковых автомобилей, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, штутгартская марка остается лидером в премиум-сегменте на российском авторынке.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки отзыв mercedes-benz

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