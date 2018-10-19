Ford продлевает производство Ford GT из-за высокого спроса

Компания Ford приняла решение об увеличении производства Ford GT до 1350 автомобилей, так как спрос на суперкар в настоящее время превышает предложение в пропорции 6 к 1. Новое окно заявок на Ford GT будет открыто на месяц 1 ноября 2018 года для клиентов на ряде рынков, сообщает пресс-служба американской марки. Клиентам, воспользовавшимся новой возможностью приобрести суперкар, поступят Ford GT, собранные в 2020-2022 гг. К настоящему момент покупателей нашли уже около половины из 1350 Ford GT.

«Реакция на появление FordGT была беспрецедентной, спрос превысил предложение более чем в шесть раз, – отметил директор подразделения Ford Perfomance Герман Заленбаух. – Продлив производство Ford GT на ограниченный период времени, мы сможем сохранить эксклюзивность столь желанной модели, и в тоже время дадим возможность обладать суперкаром более широкому кругу клиентов».

Ранее Ford объявлял, что всего будет изготовлено 1000 автомобилей на протяжении четырех лет. Производство Ford GTс двигателем EcoBoost V6 с двойным турбонаддувом (647л.с.), кузовом из углеродного волокна, активными аэродинамическими элементами и максимальной скоростью 347 км/ч стартовало в декабре 2016 года.

Между тем, клиентам скоро станет доступна новая спецверсия Ford GT из «исторической» ограниченной серии Heritage Edition. Суперкар, созданный в честь 50-летия Ford GT, победившего на гонке в Ле-Мане два года подряд (в 1968 и 1969 гг.), будет нести знаменитую оранжево-голубую ливрею Gulf Oil.