КАМАЗ получил от Башкирии крупнейший госзаказ

В рамках подписанного вчера соглашения о сотрудничестве между правительством Башкортостана и КАМАЗом республика планирует закупить у предприятия продукцию на сумму 1 млрд. рублей. Как отметил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, на сегодняшний день это крупнейший региональный госзаказ в России.

По словам премьер-министр Башкортостана Раиля Сарбаева, данный госзаказ направлен на поддержку КАМАЗа и предприятий группы КАМАЗ, находящихся на территории Башкортостана, – Нефтекамского автозавода и Туймазинского завода автобетоносмесителей. Так, правительство республики планирует заказать до 400 тракторов в год. Напомним, контрольные пакеты этих заводов суммарно принадлежат правительству Башкортостана и КАМАЗу.

По данным, которые содержатся в новом маркетинговом отчете «Структура парка грузовых автомобилей в регионах России» , по состоянию на 1 января 2009 года КАМАЗ занимает 26,6% от башкирского парка грузовых автомобилей и насчитывает 25904 машины. Это третий показатель по количеству грузовой техники в данном регионе после ЗИЛа и ГАЗа.