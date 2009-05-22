КАМАЗ получил от Башкирии крупнейший госзаказ | АВТОСТАТ

КАМАЗ получил от Башкирии крупнейший госзаказ

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В рамках подписанного вчера соглашения о сотрудничестве между правительством Башкортостана и КАМАЗом республика планирует закупить у предприятия продукцию на сумму 1 млрд. рублей. Как отметил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, на сегодняшний день это крупнейший региональный госзаказ в России.
По словам премьер-министр Башкортостана Раиля Сарбаева, данный госзаказ направлен на поддержку КАМАЗа и предприятий группы КАМАЗ, находящихся на территории Башкортостана, – Нефтекамского автозавода и Туймазинского завода автобетоносмесителей. Так, правительство республики планирует заказать до 400 тракторов в год. Напомним, контрольные пакеты этих заводов суммарно принадлежат правительству Башкортостана и КАМАЗу.
По данным, которые содержатся в новом маркетинговом отчете «Структура парка грузовых автомобилей в регионах России», по состоянию на 1 января 2009 года КАМАЗ занимает 26,6% от башкирского парка грузовых автомобилей и насчитывает 25904 машины. Это третий показатель по количеству грузовой техники в данном регионе после ЗИЛа и ГАЗа.

Источник: АВТОСТАТ
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