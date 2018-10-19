Минпромторг согласен установить входные требования по господдержке автопроизводителей

Господдержка российского автопрома в новом инвестиционном цикле может быть ориентирована на производителей, уже выполняющих условия так называемого режима второй промсборки. Об этом агентству "ТАСС" сообщил представитель Минпромторга РФ, по словам которого ведомство поддержало предложение самих автопроизводителей об установлении таких входных требований.

"В части инвестиционного режима, который придет на смену действующему режиму промышленной сборки, министерство поддерживает консолидированную позицию автопроизводителей о необходимости установить квалификационные входные требования на уровне не ниже требований режима "промсборки 2", - рассказал представитель Минпромторга.

По его словам, ведомство считает целесообразным оказывать поддержку не только единичным производителям, но и альянсам и консорциумам, созданным или образуемым для целей реализации проектов, направленных на углубление локализации и освоение в России производственных процессов с высокой добавленной стоимостью.

Как отмечают в Минпромторге, соответствующая коллективная позиция представлена участниками межведомственной рабочей группы (в нее входят и представители автопроизводителей), отвечающей за выработку единого подхода к совершенствованию механизмов государственного регулирования и поддержки развития автомобилестроения. Группа была создана после неформальной встречи руководителей представленных в России автопроизводителей с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком 29 сентября во время сочинского этапа "Формулы 1". Встреча была созвана после критики предложений Минпромторга по новым условиям господдержки со стороны крупных автоконцернов.

В качестве основного инструмента реализации нового инвестиционного режима в автомобильной промышленности Минпромторг предлагает применение СПИКов (специнвестконтрактов) как легитимного с точки зрения норм ВТО инструмента фиксации обязательств автопроизводителей и (или) альянсов, нацеленных на дальнейшее повышение уровня локализации продуктов и компетенций, а также дозагрузки предприятий автомобильной промышленности производством продукции с высокой степенью локализации.

Большинство соглашений автопроизводителей "второго режима промсборки" истекают до конца 2018 - начала 2019 годов. Соглашения дают компаниям льготы и преференции в обмен на достижение определенного уровня локализации, в среднем до 60%, и инвестиции в предприятия на территории РФ. Они позволили, по оценке Минпромторга, нарастить объем производственных мощностей в РФ до 3,5 млн авто в год. Но сейчас они загружены только наполовину.

Как сообщалось ранее, согласно стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года, одним из ключевых механизмов развития отрасли должно стать создание технологических консорциумов, которые консолидируют усилия государства, автопроизводителей, информационно-телекоммуникационных компаний, научных, инжиниринговых и общественных организаций. При этом предполагается углубление локализации производимых автомобилей мировых марок с нынешних 50% до 70-85%.