Skoda представила новую флагманскую модель Kodiaq GT для Китая

Компания Skoda представила свою новую топовую модель Skoda Kodiaq GT для китайского рынка. Модель будет официально представлена на автосалоне в Гуанчжоу, который пройдет с 16 по 25 ноября 2018 года, сообщает пресс-служба чешской марки. Как отмечается, появление первого SUV в кузове купе, разработанного эксклюзивно для рынка Поднебесной, станет следующим важным шагом чешского бренда в кампании по расширению линейки автомобилей этого класса. Таким образом, Китай станет единственной страной в мире, где клиентам предлагаются все четыре модели SUV чешской марки: Kamiq, Karoq, Kodiaq и Kodiaq GT.

Длина Skoda Kodiaq GT составляет 4,63 метра. Передняя часть автомобиля выделяется широким капотом и черной решеткой радиатора с двойными хромированными ламелями. Внешний вид Kodiaq GT также отличают светодиодная головная оптика, рельефный бампер и передний спойлер с крупными воздухозаборниками. Мощные колесные арки и эффектные боковые юбки, окрашенные в цвет кузова, а также многочисленные черные матовые элементы завершают образ нового SUV. Дополнительными акцентами в дизайне выступают светоотражающая полоса по всей ширине кузова и черный задний диффузор. Также Kodiaq GT станет первым серийным автомобилем Skoda в Китае, у которого название бренда размещено по центру багажной двери.

Интерьер нового Skoda Kodiaq GT получил качественные материалы и полностью настраиваемую цифровую приборную панель, которая является частью стандартной комплектации. Автомобиль оснащен точкой доступа Wi-Fi и технологиями MirrorLink, Apple CarPlay и Carlife от Baidu.

Линейка двигателей для Skoda Kodiaq GT состоит из двух двигателей: 2.0 TSI мощностью 186 л.с. и передним приводом в стандартной комплектации и 2.0 TSI мощностью 220 л.с. с полным приводом и 7-ступенчатой коробкой передач DSG. Многочисленные системы помощи водителю включают в себя систему контроля слепых зон Blind Spot Detect, система контроля дистанции Front Assist и адаптивный круиз-контроль ACC с функцией Stop&Go.

Сегмент SUV играет огромную роль в стратегии развития Skoda в Китае. Чешский бренд вернулся в Поднебесную в 2007 году, и уже в 2010 году китайский рынок стал самым крупным для Skoda. Только в 2017 году здесь было реализовано 325 тыс. автомобилей Skoda – то есть, каждый четвертый автомобиль чешского бренда продается именно в Китае. Согласно пятилетнему плану, сформулированному в меморандуме о взаимопонимании в 2016 году, в расширение линейки SUV Skoda и развитие электромобилей будет инвестировано свыше 2 млрд евро.