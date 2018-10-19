Volkswagen подал заявку на специнвестконтракт

Компания «Фольксваген Груп Рус» подала заявку в Минпромторг на заключение специнвестконтракта, она находится в стадии рассмотрения, говорится в материалах к визиту премьера Дмитрия Медведева в Брюссель на форум «Европа-Азия» (АСЕМ). Речь идет о проекте на базе площадки в Калужской области. Подробностей в материалах не приводится.

Как пишет газета «Коммерсант», Volkswagen выпускает в России автомобили на двух площадках – в Калуге и на мощностях «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски в Нижегородской области. В Калуге есть также завод двигателей.

В октябре глава Volkswagen Group Rus Маркус Озегович говорил, что автоконцерн готов инвестировать в развитие присутствия в России, но приоритетом должна оставаться экономическая эффективность вложений. Среди возможных проектов он называл удвоение мощностей завода двигателей компании в Калуге, мощность которого сегодня составляет 150 тыс. штук в год. В 2017 году Volkswagen и «Группа ГАЗ» подписали соглашение, которое, в частности, касалось поставок двигателей немецкого концерна для легких коммерческих автомобилей (LCV) марки ГАЗ.

Собеседники на рынке не исключают, что отдельная заявка Volkswagen на СПИК касается работы с «Группой ГАЗ», против которой и ее владельца Олега Дерипаски США ввели жесткие санкции. Они полагают, что в рамках контракта речь может идти об увеличении мощностей завода двигателей с перспективой их установки в том числе на LCV «ГАЗель».