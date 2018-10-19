«Делимобиль» сменил гендиректора

Генеральный директор международного сервиса поминутной аренды автомобилей «Делимобиль» Леонид Сысоев покинул компанию в связи с истечением срока контракта. Об этом агентству «ТАСС» сообщили в пресс-службе «Делимобиля».

С 1 октября главой компании назначен Евгений Поляновский, который до этого возглавлял оператора каршеринга Anytime. Теперь под его руководством будут находиться «Делимобиль», включая сервис по прокату самокатов «Делисамокат», и Anytime.

Основным акционером «Делимобиля» является компания «Микро капитал групп», в мае 2018 года она также приобрела 100% основанной в Москве компании Anytime, которая первой начала оказывать услуги в сфере поминутной аренды автомобилей (каршеринга) в 2012 году. «Микро капитал групп» осуществляет деятельность в сфере финансовых услуг, микрофинансирования, а также каршеринга на территории 17 стран. Представительства компании располагаются в 68 городах.