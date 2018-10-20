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21.10.18 Прочитали 708 раз

Genesis в сентябре увеличил продажи в России в 2,2 раза

Genesis G90 2

Российские дилеры Genesis в сентябре реализовали 220 автомобилей, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлом годом. По итогам девяти месяцев 2018 года продажи автомобилей Genesis в России выросли на 75% и составили 1253 единицы.

Напомним, на российском рынке Genesis и первая модель бренда – седан G90 – были презентованы в сентябре 2016 года. Флагманский седан Genesis G90 доступен в России с октября прошлого года по цене от 4 млн 775 тыс. рублей. С марта прошлого года у дилеров Genesis появился полноприводный седан G80, который предлагается в России по цене от 2 млн 550 тыс. рублей. В апреле 2018-го бренд Genesis представил новый спортивный седан G70, ставший самой доступной моделью бренда. В базовой версии G70 можно приобрести по цене 1 млн 999 тыс. рублей.

Как уже сообщалось ранее, в планах Genesis до конца 2021 года выпустить шесть новых моделей, включая кроссовер и спортивное купе.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи премиум-марки легковые автомобили авторынок россии genesis

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