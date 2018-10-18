 АВТОСТАТ | Автозавод «Урал» начал производство и продажи дорожных автомобилей

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Автозавод «Урал» начал производство и продажи дорожных автомобилей

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Автомобильный завод «Урал» начал серийное производство и продажи автомобилей дорожного семейства «Урал Next 6х4». С выпуском дорожной гаммы предприятие выходит в новый сегмент российского рынка грузовиков и расширяет экспортные возможности. Автомобили «Урал Next 6х4» могут использоваться на дорогах общего пользования и технологических дорогах, сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

Для производства семейства автомобилей «Урал Next 6х4» на предприятии был модернизирован сборочный конвейер, обновлены обкаточные стенды для испытаний и тестирования автомобилей. Операторы сборки прошли обучение особенностям технологического процесса выпуска новой линейки грузовиков.

Автомобили «Урал Next 6х4» предназначены для использования в строительной, дорожной, сельскохозяйственной и других отраслях. Новое семейство включает самосвалы грузоподъемностью до 15,6 т для перевозки насыпных и навалочных грузов, седельные тягачи с полной массой автопоезда до 62 т и шасси с различной длиной колесных баз. На шасси «Урала Next 6х4» планируется выпускать свыше 200 вариантов спецтехники, включая автокраны, автофургоны, мусоровозы, автоцистерны, топливозаправщики, комбинированные дорожные машины и др.

Впервые на автомобилях «Урал» установлен троссовый привод управления коробкой передач, что повышает качество переключения передач, снижает уровень шума в кабине и вибрации на рукоятке переключения. Рычаг переключения передач в кабине имеет небольшие размеры, современная панель приборов с жидкокристаллическим дисплеем компактна и информативна. В стандартную комплектацию кабины входят система круиз-контроля, центральный замок, электростеклоподъемники, обогрев лобового стекла, подогрев наружных зеркал заднего вида, мультируль, бортовой компьютер, аудиосистема, фильтр салона. Рулевая колонка регулируется по высоте. Кабина седельного тягача – со спальным местом.

Автомобили «Урал Next 6х4» оснащены мостами с допустимой нагрузкой до 1 т. Ведущие мосты оснащаются межколесными и межосевыми блокировками, обеспечивающими возможность движения автомобиля в трудных дорожных условиях. Конструкция передней управляемой оси обеспечивает угол поворота управляемых колес до 50 градусов. Автомобиль оснащен рулевым механизмом интегрального типа. Машины комплектуются полностью металлическим передним буфером, а также линзованной светотехникой. Дорожные грузовики оснащены рядными двигателями ЯМЗ-536 (для самосвала) и ЯМЗ-653 (для седельного тягача) экологического класса «Евро-5» с высокой топливной экономичностью. Капотная компоновка улучшает пассивную безопасность водителя и пассажиров.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство грузовые автомобили урал урал next

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