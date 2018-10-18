В сентябре рынок новых электромобилей в России упал впервые за 8 месяцев

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых электрокаров в нашей стране в сентябре 2018 года составил всего лишь 8 единиц, что вдвое меньше результата годичной давности (16 шт.).

Отметим, что падение продаж электрокаров в нашей стране случилось впервые с января, а до этого, на протяжении семи месяцев (с февраля по август), данный сегмент российского рынка демонстрировал непрерывный рост.

Самым популярным электрокаром в России по-прежнему является Nissan Leaf, на долю которого в сентябре пришлась половина от общего объема – обладателями этой модели стали четыре россиянина. Трое выбрали для себя электромобиль Tesla X, а еще один – Renault Twizy.

В региональном рейтинге лидирует Москва – в сентябре здесь было реализовано три новых электромобиля. Жители Приморского края в прошлом месяце приобрели два электрокара. Еще по одному такому транспортному средству было продано в Санкт-Петербурге, Амурской и Новосибирской областях.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», несмотря на сентябрьское падение, рынок новых электромобилей в России по итогам 9 месяцев нынешнего года показывает положительную динамику. Так, с января по сентябрь в нашей стране было реализовано 94 новых электрокара, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2017 года.