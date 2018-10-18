VR помогает продавать автомобили

Все в курсе, что VR – виртуальная реальность, но мало кто представляет себе, как эту технологию использовать применительно к продажам автомобилей. Понятно, что на выставках и в шоу-румах это помогает лучше увидеть и «пощупать» новую машину, но как еще можно внедрить VR/AR-решения в дилерский центр?

На конференции «IT-революция в автобизнесе» один из участников, компания Newsroom, готова поделиться VR/AR/MR-кейсами для корпоративного образования:

- симуляция отработки навыков сотрудников автосервиса (мастер-приемщик);

- симуляция по обучению продажам моторных масел (мерчендайзинг);

- диалоговая симуляция по обучению менеджеров продаж и работе с возражениями.

Для всех этих специальностей существуют разработанные и апробированные решения, позволяющие не только дистанционно обучить сотрудников, но и измерить эффект от обучения с помощью VR. Конечно, область применения VR/AR-технологий не ограничивается обучением персонала или показом возможностей нового авто на выставках.

Еще один участник конференции, ГК «Remagic.group», расскажет о виртуальном шоу-руме Vizio. Этот интерактивный сервис представляет новый формат взаимодействия покупателей с автомобильными брендами – самостоятельно, в любом дилерском центре или на промо-площадках. С его помощью клиент получает возможность выбрать модель и комплектацию, изучить ее в масштабе 1:1 в режиме дополненной реальности, провести виртуальный тест-драйв нового автомобиля и оставить заявку на его покупку. И все это – с полным погружением «в кадр» и эффектом присутствия.

Хотите «погонять» на виртуальном внедорожнике или увидеть внутренности машины глазами мастера автосервиса? Участвуйте в конференции «IT-революция в автобизнесе», которая пройдет в Москве 7 ноября.

Приходите, будет интересно!