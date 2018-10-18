 АВТОСТАТ | Mitsubishi и Suzuki откажутся от продажи дизельных машин в Европе

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Mitsubishi и Suzuki откажутся от продажи дизельных машин в Европе

Suzuki Swift 2

Компании Suzuki и Mitsubishi Motors решили отказаться от продаж дизельных машин на европейском рынке. В случае с Suzuki изменения в линейке произойдут до конца года, Mitsubishi пока прекратила продажи на ключевых рынках – Великобритании и Германии. На очереди Франция и другие страны, пишет портал Motor.ru.

По данным Nikkei, доля дизельных автомобилей в общем объеме европейских продаж Suzuki за прошлый год составила 10%, для Mitsubishi этот показатель равен 30%. Аналитическая компания IHS Markit раcсчитывает, что к 2022 году доля «тяжелого топлива» в Европе с прошлогодних 44,4% снизится до 32,5%.

Недавно о полном отказе от дизельных двигателей завила Porsche, хотя в линейке марки они отсутствуют с февраля. Сэкономленные средства производитель направит на совершенствование гибридных технологий и «электромобильность». К 2020 году сумма инвестиций в эти области составит более 6 млрд евро.

Весной стало известно, что постепенно отказываться от дизелей будет и Volvo. Руководство марки решило, что вместо разработки нового поколения двигателей экономически целесообразно сосредоточиться на создании гибридных силовых установок.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок европы дизельные автомобили потери mitsubishi suzuki

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