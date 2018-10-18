ЗМЗ получил статус индустриального парка

Минпромторг РФ присвоил ПАО «Заволжский моторный завод» статус индустриального парка – «Индустриальный парк «ЗМЗ». Новый статус предоставит ряд льгот инвесторам при дальнейшем развитии индустриальной площадки предприятия, сообщает пресс-служба ЗМЗ. Как отмечается, ЗМЗ стал первым промышленным предприятием в Нижегородской области, получившим статус индустриального парка. Согласно Приказу «Индустриальный парк «ЗМЗ» внесен в Реестр индустриальных (промышленных) парков РФ, управляющей компанией ИП «ЗМЗ» является ПАО «ЗМЗ».

«Предприятия на площадке ЗМЗ получают доступ к развитой инфраструктуре и имеют хорошую возможность привлекать высококвалифицированный персонал. Получение статуса индустриального парка облегчит привлечение инвестиций под развитие новых проектов, будет способствовать дальнейшему комплексному реинжинирингу промплощадки, обеспечению «второй» жизни модернизированным и высвобождаем площадям и формированию новых высококвалифицированных рабочих мест», – отметил заместитель гендиректора ПАО «ЗМЗ» Сергей Рябов.

Стратегию по созданию на своей промплощадке индустриального парка ПАО «ЗМЗ» реализует с 2012 года. В марте 2012 года был подписан первый договор о продаже в собственность корпуса №6 к. «Leoni» (Германия), занимающейся производством автомобильных жгутов проводов. В настоящее время уже 14 компаний ведут свою производственную деятельность на территории ИП «ЗМЗ». Создано порядка 2000 новых рабочих мест. С пятью компаниями подписаны Соглашения как с действующими резидентами: ЗФ ООО «УАЗ» (производство двигателей и автокомпонентов), ООО «РосАЛит» (производство литых заготовок), ООО «Дайдо Металл Русь» (производство подшипников скольжения), ООО «Knorr-Bremse» (производство автокомпонентов-мехобработка), ООО «ПроектМодуль» (модельная оснастка и мехобработка).

Всем компаниям индустриального парка ПАО «ЗМЗ» оказывает комплекс инфраструктурных услуг: тепло-, водо-, и электроснабжение, ремонт и техническое обслуживание коммуникаций, круглогодичное обслуживание территорий. Направление по оказанию комплекса инфраструктурных услуг резидентам промплощадки ПАО «ЗМЗ» развивает также с 2012 года.