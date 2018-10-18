Приморцам разрешат не ставить систему «ЭРА-ГЛОНАСС» на праворульные иномарки

Жители Приморского края должны сами решать, стоит ли устанавливать систему оповещения о ДТП "ЭРА-ГЛОНАСС" на привезенные праворульные иномарки. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке. Он также поручил Министерству промышленности и торговли РФ подготовить соответствующее предложение в течение одной-двух недель, пишет агентство "ТАСС".

Согласно техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", который действует с 2017 года, на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна устанавливаться система "ЭРА-ГЛОНАСС". В Приморье это привело к росту стоимости подержанных автомобилей, ввозимых из Японии и конфликтам оборудования, которое не всегда работает корректно. Чтобы таможня могла поставить ввозимые в Россию подержанные машины на учет, для них был разработан временный порядок действий, срок которого истекает 1 июля 2019 года.