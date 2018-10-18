 АВТОСТАТ | КАМАЗ представит на выставке Busworld новые разработки

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КАМАЗ представит на выставке Busworld новые разработки

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КАМАЗ на выставке Busworld свои новые разработки. Среди них – электробус KAMAZ-6282, который имеет новый кузов из стеклопластиковых панелей. Ультрабыстрая зарядка  занимает от 10 до 20 мин. Круглогодичная работа на маршруте, аккумуляторные батареи работают без дополнительных систем до - 40 градусов по Цельсию.

Низкопольный троллейбус KAMAZ-62825 с автономным ходом более 20 км. Полное восстановление автономного запаса хода от контактной сети за 20 мин. Модель отличает эргономичное рабочее место водителя и просторный удобный салон.

В числе экспонатов на стенде КАМАЗа – беспилотный шаттл KAMAZ. Комплекс автономного управления включает в себя радары, лидары, сонары и комплекс камер кругового обзора. Все они сканируют пространство вокруг электромобиля и передают данные в центральный процессор, который соотносит их с навигационными картами и прокладывает маршрут. Беспилотный шаттл может останавливаться в заранее заданных пунктах для посадки и высадки пассажиров.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автобусы камаз

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