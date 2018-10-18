Мотоциклы Suzuki попали под отзыв в России

Компания «Сузуки Мотор Рус» объявила об отзыве 42 мотоциклов Suzuki (DL650 (WC70), GSX-S750 (W50), GSX-R100/RA/RZA (WDM0)), реализованных c июня 2017 года по настоящее время. Причиной отзыва мотоциклов является выявленная неправильная конструкция уплотнителя топливного насоса. Уплотнительное кольцо может замяться в случае установки топливного насоса. Это может привести к уменьшению уплотнительных свойств ввиду изменяющегося давления в топливном баке и, в худшем случае, к утечкам топлива, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителя «Сузуки Мотор Рус» проинформируют владельцев мотоциклов Suzuki (DL650 (WC70), GSX-S750 (W50), GSX-R100/RA/RZA (WDM0)), подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На транспортных средствах будет проведена замена уплотнительного кольца топливного насоса. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.