 АВТОСТАТ | Мотоциклы Suzuki попали под отзыв в России

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 19 дней

подробнее

Горячая новость

В сентябре рынок новых электромобилей в России упал впервые за 8 месяцев
  • 18.10.18 - 13:46

    В сентябре рынок новых электромобилей в России упал впервые за 8 месяцев
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Больше лидов с дополнительными каналами коммуникаций
Все публикации

Исследования

Ежемесячные обзоры

Все ежемесячные обзоры

Аналитика

  • 18 октября

    Автомобильный рынок Дании в сентябре 2018 года

    Лидер рынка - Volkswagen, удерживающий 14,1% рынка.

Вся аналитика

Инфографика

Моторные масла: особенности кастомизации в России
  • 17.10.18

    Моторные масла: особенности кастомизации
Все публикации

Видео

Панельная дискуссия на конференции «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы»
  • 05.04.17

    Панельная дискуссия на конференции «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы»
Все видео

18.10.18 Прочитали 592 раз

Мотоциклы Suzuki попали под отзыв в России

Мотоциклы Suzuki попали под отзыв в России

Компания «Сузуки Мотор Рус» объявила об отзыве 42 мотоциклов Suzuki (DL650 (WC70), GSX-S750 (W50), GSX-R100/RA/RZA (WDM0)), реализованных c июня 2017 года по настоящее время. Причиной отзыва мотоциклов является выявленная неправильная конструкция уплотнителя топливного насоса. Уплотнительное кольцо может замяться в случае установки топливного насоса. Это может привести к уменьшению уплотнительных свойств ввиду изменяющегося давления в топливном баке и, в худшем случае, к утечкам топлива, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителя «Сузуки Мотор Рус» проинформируют владельцев мотоциклов Suzuki (DL650 (WC70), GSX-S750 (W50), GSX-R100/RA/RZA (WDM0)), подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На транспортных средствах будет проведена замена уплотнительного кольца топливного насоса. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

, источник: www.autostat.ru

Теги: отзыв мотоциклы suzuki

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Mitsubishi и Suzuki откажутся от продажи дизельных машин в Европе

вчера, 13:05

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Доля полного привода в продажах SUV на российском рынке

3 августа 2018

Вся инфографика