 АВТОСТАТ | Mitsubishi запустила производство нового электрокара в Китае

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Mitsubishi запустила производство нового электрокара в Китае

Mitsubishi запустила производство нового электрокара в Китае

Компания GAC Mitsubishi Motors запустила производство нового внедорожного электрокара Eupheme в Китае. Новая модель поддержит стратегические планы по росту доли рынка, развитию передовой автомобильной промышленности и быстрому внедрению новых источников энергии Mitsubishi Motors и Автомобильной группы Гуанчжоу (GAC) на крупнейшем в мире автомобильном рынке, сообщает пресс-служба Mitsubishi Motors.

Первыми новую модель Eupheme EV увидят жители двенадцати ключевых городов Китая, включая Пекин, Чанши, Гуанчжоу, Шэньчжэн и Тяньцзинь, дополнительные города будут объявлены до конца текущего года.

Eupheme EV имеет запас хода 410 км, совмещает мощный крутящий момент электромобиля с комфортом и вместимостью внедорожника. Цена для китайских покупателей на новую модель стартует от 20 тыс. долларов (приблизительно 1 млн 310 тыс. рублей) как на высокотехнологичное экологически чистое транспортное средство.

Комментируя амбициозные планы компании в Китае, главный исполнительный директор Mitsubishi Motors Осаму Масуко отметил: «Запуск полностью электрической модели Eupheme EV это следующий шаг после запуска Eupheme PHEV на рынок Китая и является важной вехой для GMMC. Eupheme играет важную роль в удовлетворении потребностей китайских потребителей в электрокарах и вносит большой вклад в развитие автомобильной промышленности Китая».

GAC Mitsubishi Motors (GMMC) – это совместное предприятиеMitsubishi Motors Corporation, Автомобильная группа Гуанчжоу (GAC) и Mitsubishi Corporation. Модель Eupheme EV была разработана GAC и производится компанией GMMC в городе Чанша, провинция Хунань.

GMMC является стратегическим партнером и надежной платформой для роста продаж и производства в Китае, компания будет играть ключевую роль в реализации трехлетнего стратегического плана развития Mitsubishi Motors. К 2019 году Mitsubishi Motors намерена еще больше укрепить свою деятельность в Китае, удвоив продажи, а также свою дилерскую сеть по сравнению с показателями 2016 года. Компания также сосредоточится на расширении линейки полноприводных автомобилей и внедорожников PHEV в этой стране.

, источник: www.autostat.ru

Теги: китай электромобили mitsubishi

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