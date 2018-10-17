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KIA открыла новый дилерский центр в Башкортостане

KIA открыла новый дилерский центр в Башкортостане

Компания KIA Motors Rus открыла  новый дилерский центр KIA в городе Октябрьский (Республика Башкортостан).

Новый дилерский центр «Форпост» общей площадью более 2400 кв.м оформлен в соответствии со стандартами KIA «Красный куб» (Red Cube). Шоу-рум площадью 558 кв.м позволяет представить весь модельный ряд бренда. Сервисная зона площадью 800 кв.м оборудована 7 постами для ремонта. Пропускная способность СТО – 110 автомобилей в день, что исключает длительное ожидание клиентами своей очереди. Также в дилерском центре расположен участок кузовного ремонта (311 кв.м) с покрасочной камерой и 2 постами мойки, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Дилерский центр KIA «Форпост» оказывает широкий спектр услуг, включая продажу новых автомобилей KIA, запасных частей и аксессуаров, регулярное ТО, все виды работ по гарантийному и послегарантийному ремонту, диагностике и установке дополнительного оборудования. Клиентам доступны услуги и продукты KIA Finance: trade-in, кредитование, автострахование. Дилерский центр также осуществляет обслуживание корпоративных парков.

Сотрудники нового дилерского центра KIA «Форпост» прошли обучение в «Академии KIA» и придерживаются высоких стандартов бренда в области качества обслуживания.

В настоящий момент в Республике Башкортостан действует 6 дилеров бренда KIA. За восемь месяцев текущего года в Башкортостане продано свыше 4000 автомобилей. Открытие нового дилерского центра «Форпост» позволит бренду укрепить свои позиции в регионе.

Всего в России действуют 189 дилерских центров KIA, расположенных в 99 городах. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года в России было продано 167490 автомобилей KIA, что на 23,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,9%, согласно данным АЕБ.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры kia

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