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«Авилон» усиливает операционное управление компании

unnamed.jpgАвтомобильный холдинг «Авилон» объявил об изменениях в составе операционного управления компании в рамках реализации «Стратегии 2020». В Автомобильной группе основаны три дивизиона с целью дальнейшего повышения эффективности работы филиалов и увеличения доли рынка компании в массовом, премиальном и люкс-сегментах российского рынка, сообщает пресс-служба «Авилона».

Так, Александр Никонов, операционный  директор компании «Авилон», возглавил дивизион с управлением брендами: Mercedes-Benz, BMW, Audi, также в его ответственности будет находиться развитие направлений: «Авилон-Трейд» –  автомобили с пробегом, F&I, направление корпоративных продаж и электронной коммерции. Александр Никонов имеет более чем 20-летний опыт работы в автомобильном бизнесе. В компании «Авилон» он трудится с 2005 года.

Алексей Гуляев, операционный директор компании «Авилон», возглавил дивизион с управлением брендами: Hyundai, Genesis, Volkswagen, Ford, Volvо, а также руководство объединенным департаментом запасных частей холдинга. Ранее Алексей Гуляев руководил дилерскими центрами Hyundai и Audi Автомобильной группы «Авилон». Опыт в автомобильном бизнесе более 22-х лет. В компании работает с 2015 года.

Вагиф Бикулов, операционный директор компании «Авилон», возглавил дивизион с управлением брендами: Rolls-Royce, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Jaguar, Land Rover, Maserati, Cadillac, Chevrolet, Jeep, Fiat, Chrysler. Также в зоне его ответственности будет находиться направление маркетинга компании «Авилон». В компании работает с 2013 года.

«Новая структура станет следующим эволюционным шагом развития компании. Такая операционная модель позволит эффективнее управлять стратегическим развитием каждого дивизиона, поможет нам сохранить и преумножить лидерство в автомобильном ритейле», –прокомментировал председатель Автомобильной группы «Авилон» Андрей Павлович.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры кадровые назначения

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