В России выпущен 700-тысячный Ford Focus

Всеволожский завод Ford Sollers выпустил 700-тысячный автомобиль Ford Focus с момента начала производства модели в России в июле 2002 года. Юбилейным автомобилем стал седан синего цвета Deep Impact Blue c двигателем 1,6 л (125 л.с.) и АКП Powershift с двойным сцеплением. Комплектация Titanium юбилейного автомобиля включает двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном, светодиодную декоративную подсветку салона, датчики дождя и света, боковые подушки безопасности, обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и руля, легкосплавные колесные диски, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Напомним, завод во Всеволожске был открыт в 2002 году и Ford Focus стал первым автомобилем иностранного бренда в России, который начали производить по технологии полного цикла. Более чем за 16-летнюю историю сменилось три поколения модели, в настоящее время завод выпускает модернизированную модель третьего поколения во всех трех типах кузова – седан, хэтчбек и универсал. С 1999 года, когда стартовали продажи модели в России, реализовано уже почти 800 тыс. Ford Focus разных поколений. В течение 9 лет Ford Focus был бессменным лидером С-сегмента в России, а с 2003 по 2010 становился самой продаваемой иномаркой российского рынка.

Произведенные в России Ford Focus комплектуются двигателем Ti-VCT объемом 1,6 л локального производства (85 л.с., 105 л.с. и 125 л.с.) с 5-ступенчатой МКП или 6-ступенчатой модернизированной автоматической трансмиссией с двумя сцеплениями PowerShift, а также мощным и экономичным двигателем EcoBoost с турбонаддувом (1,5 л, 150 л.с.) и 6-ступенчатой АКП традиционной гидромеханической конструкции. Передовая конструкция шасси отличается применением многорычажной задней подвески.

Оснащение Ford Focus является одним из самых технологичных в классе: его можно приобрести с системой автоматического торможения Active City Stop, помогающей водителю предотвратить столкновение на низких скоростях, системой активной помощи при парковке Active Park Assist, системой мониторинга слепых зон BLIS, уникальной для сегмента системой Ford MyKey, позволяющей программировать ключи с индивидуальными настройками для различных водителей. Адаптивные биксеноновые фары, доступные для Ford Focus, автоматически выбирают оптимальный режим работы в зависимости от скорости, траектории движения и погодных условий, а дополнительная функция подсветки поворотов улучшает видимость при маневрировании на малых скоростях. Мультимедийная система SYNC 3 совместима с системами Apple Carplay и Android Auto и ей можно управлять не только с помощью 8-дюймового сенсорного экрана, но и голосовыми командами на русском языке.

Производимый в России Ford Focus, как и другие модели Ford для российского рынка, отличается максимальной адаптацией к отечественным дорожным и климатическим условиям. Благодаря усилиям специалистов собственного R&D-центра Ford Sollers, Ford Focus приобрел увеличенный дорожный просвет (160 мм вместо 140 на европейской версии), возможность потреблять 92-й бензин, улучшенную шумоизоляцию, а также «зимний пакет» опций. В него вошли электрообогрев передних сидений, руля, лобового стекла, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя. Улучшенная антикоррозионная обработка полностью оцинкованного кузова позволяет давать 12-летнюю гарантию на сквозную коррозию.

Совершенствование Ford Focus для российского рынка непрерывно продолжается в соответствии с запросами клиентов. Так, в прошлом году модель получила «антигрязевую подготовку», включающую увеличение зоны очистки лобового стекла дворниками и специальную гидрофобную (водоотталкивающую) пропитку обивки кресел, эффективно защищающую ткань от намокания и загрязнения.