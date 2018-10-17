ГосДума РФ приняла новый законопроект, совершенствующий ОСАГО

Сегодня, 17 октября, Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект, призванный совершенствовать систему обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Принципиально новыми являются два нововведения.

Так, согласно законопроекту, страховые полисы ОСАГО, приобретённые у страховщика и оформленные на бумажном носителе, предложено уравнять в статусе с электронными, а также отменить требование об обязательном наличии распечатки.

Как отметил заместитель Министра финансов Алексей Моисеев, принятая поправка означают, что автовладелец может не иметь при себе ни распечатки электронного полиса ОСАГО, ни бумажного полиса на бланке строгой отчетности. При этом остается норма закона, согласно которой при желании автовладелец может получить у страховой компании полис на бланке.

Другой вопрос, обсуждаемый сегодня в ГосДуме в рамках совершенствования системы ОСАГО, касался ответственности пешехода, ставшего виновником ДТП. Законопроектом установлено, что регрессное* требование страховщика в отношении возмещения вреда, причиненного транспортному средству, не может быть предъявлено к виновнику аварии - пешеходу, если при ДТП был причинен вред его здоровью. Также уточняется, что в случае смерти пешехода в результате ДТП такое требование не может быть предъявлено к родственникам и наследникам погибшего.

*Регресс - обратное требование о возмещении уплаченной суммы, предъявляемое одним физическим или юридическим лицом к другому обязанному лицу. По общему правилу, на должника по регрессному требованию (страхователя) возлагается обязанность возместить кредитору (страховщику) уплаченный им третьему лицу (потерпевшему) платеж в полном объеме.