Продажи LADA в Евросоюзе в сентябре упали на 21%

В первый осенний месяц 2018 года в странах Европейского союза было реализовано 334 автомобиля марки LADA, что на 21% меньше, чем в сентябре прошлого года (423 шт.). К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки данных АСЕА.

Стоит отметить, что падение продаж автомобилей LADA в странах ЕС происходит на фоне общего снижения европейского авторынка (-23%), что во многом объясняется вступлением с 1 сентября новых правил сертификации автомобилей WLTP.

Объемы реализации российских автомобилей в странах Евросоюза остаются очень низкими. Так, на долю LADA в сентябре 2018 года пришлось 0,03% от всего европейского рынка. Для сравнения этот результат превышает совокупные показатели продаж Bentley, Bugatti и Lamborghini, но оказывается ниже аналогичных результатов Dodge и Maserati.

Несмотря на сентябрьское падение, по итогам 9 месяцев 2018 года продажи LADA на европейском рынке продолжают демонстрировать рост. Так, за период с января по сентябрь в странах ЕС суммарно было продано 4 143 автомобиля LADA, что на 9,4% выше результата годичной давности.

Более подробная информация о состоянии автомобильного рынка Европы содержится в разделе «Аналитика».