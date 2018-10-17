 АВТОСТАТ | Продажи LADA в Евросоюзе в сентябре упали на 21%

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Продажи LADA в Евросоюзе в сентябре упали на 21%
  • 17.10.18 - 15:38

    Продажи LADA в Евросоюзе в сентябре упали на 21%
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Продажи LADA в Евросоюзе в сентябре упали на 21%

Продажи LADA в Евросоюзе в сентябре упали на 21%

В первый осенний месяц 2018 года в странах Европейского союза было реализовано 334 автомобиля марки LADA, что на 21% меньше, чем в сентябре прошлого года (423 шт.). К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки данных АСЕА.

Стоит отметить, что падение продаж автомобилей LADA в странах ЕС происходит на фоне общего снижения европейского авторынка (-23%), что во многом объясняется вступлением с 1 сентября новых правил сертификации автомобилей WLTP. 

Объемы реализации российских автомобилей в странах Евросоюза остаются очень низкими. Так, на долю LADA в сентябре 2018 года пришлось 0,03% от всего европейского рынка. Для сравнения этот результат превышает совокупные показатели продаж Bentley, Bugatti и Lamborghini, но оказывается ниже аналогичных результатов Dodge и Maserati.

Несмотря на сентябрьское падение, по итогам 9 месяцев 2018 года продажи LADA на европейском рынке продолжают демонстрировать рост. Так, за период с января по сентябрь в странах ЕС суммарно было продано 4 143 автомобиля LADA, что на 9,4% выше результата годичной давности.

Более подробная информация о состоянии автомобильного рынка Европы содержится в разделе «Аналитика»

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи легковые автомобили европа авторынок европы lada

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