«Авилон» откроет в Москве второй дилерский центр Cadillac Chevrolet

Группа компаний «Авилон» подписала дилерское соглашение с компанией General Motors. Новый шоу-рум Cadillac Chevrolet станет вторым для компании. Официальное открытие состоится весной 2019 года, сообщает пресс-служба «Авилона».

Монобрендовый дилерский центр Cadillac Chevrolet площадью 450 кв.м разместится на Белой даче, еще 400 кв.м будут выделены под зону сервисного обслуживания. Для этого «Авилон» реконструирует часть здания, в котором уже ведутся продажи другого автомобильного бренда. Автодилер планирует продавать как новые, так и автомобили с пробегом. В шоу-руме будет экспонироваться весь модельный ряд General Motors, представленный в России.

Напомним, «Авилон» стартовал с продажами Cadillac Chevrolet в первом шоу-руме на Волгоградском проспекте в конце 2017 года. В январе 2018 года компания стала лучшей по продажам в России. По результатам первого квартала 2018 года «Авилон» стал лидером по продажам аксессуаров и дополнительного оборудования.

Дилерский центр на Белой даче станет пятым в дилерской сети Москвы и 12 по России. Продажи и обслуживание автомобилей Cadillac Chevrolet на Белой даче стартовали с 1 октября 2018 года в рамках временного решения.