 АВТОСТАТ | В столице Германии частично запрещено движение дизельных машин

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В столице Германии частично запрещено движение дизельных машин

В столице Германии частично запрещено движение дизельных машин

Суд по административным делам в Берлине распорядился ввести запрет на движение в ряде районов германской столицы дизельных автомобилей с выбросами оксидов азота, превышающими нормы. Не позднее конца июля 2019 года власти Берлина должны ввести в действие соответствующий запрет не менее чем на 11 отрезках крупных городских улиц, заявил судья Ульрих Мартике.

Запрет коснется легковых и грузовых автомобилей с дизельными двигателями экологических стандартов от Euro-1 до Euro-5 и будет действовать на 11 крупных улицах Берлина, сообщает агентство «Финмаркет».

В феврале Федеральный административный суд в Лейпциге разрешил властям городов Германии запрещать въезд дизельных машин. Это сделано, чтобы снизить содержание окисей азота в воздухе, которое во многих городах ФРГ превышает нормы, установленные в ЕС. Первым этим правом воспользовался Гамбург, закрыв в мае два участка для проезда дизелей. Позже запреты были также введены в Ахене и Франкфурте-на-Майне.

"Дизельный вопрос" вызывает острые дискуссии в Германии. С одной стороны, экологи, эксперты, а также ряд политиков выступают за ужесточение законов в отношении дизельных автомобилей. С другой, запрет на въезд дизельных машин в города затрагивает интересы сотен тысяч немецких автовладельцев.

, источник: www.autostat.ru

Теги: германия дизельные автомобили дизель

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