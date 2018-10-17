Рынок новых мотоциклов в России вырос на 28%

С января по сентябрь 2018 года объем рынка новых мотоциклов в России достиг 8,6 тыс. единиц. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это на 28% выше результата годичной давности.

При этом основной рост рынка мототехники был отмечен во втором (+30%) и третьем (+40%) кварталах нынешнего года, т.е. в весенне-летний период. За эти 6 месяцев в нашей стране было реализовано 8,1 тыс. новых мотоциклов, что составляет около 95% от всего объема. Отметим также, что пик продаж пришелся на май, когда россияне приобрели 1,9 тыс. мотоциклов.

Лидерство на рынке новой мототехники в нашей стране, как по маркам, так и по моделям, принадлежит немецкому производителю BMW. В марочной разбивке он занимает 20% рынка, что эквивалентно 1732 единицам. В тройку лидеров тут также попадают китайский Racer (926 шт.) и американский Harley-Davidson (830 шт.).

Более подробная информация о состоянии рынка новых мотоциклов в России содержится в специально подготовленном пресс-релизе.