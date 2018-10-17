 АВТОСТАТ | В Москве пройдет «Fleet Forum 2018. Управление корпоративным автопарком»

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 20 дней

подробнее

Горячая новость

Продажи LADA в Евросоюзе в сентябре упали на 21%
  • 17.10.18 - 15:38

    Продажи LADA в Евросоюзе в сентябре упали на 21%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Адванс-Авто представил новый BMW X2
Все публикации

Исследования

Ежемесячные обзоры

Все ежемесячные обзоры

Аналитика

  • 18 октября

    Автомобильный рынок Дании в сентябре 2018 года

    Лидер рынка - Volkswagen, удерживающий 14,1% рынка.

Вся аналитика

Инфографика

Моторные масла: особенности кастомизации в России
  • 17.10.18

    Моторные масла: особенности кастомизации
Все публикации

Видео

«ForAuto - 2018»: Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу (НБКИ)
  • 25.03.18

    «ForAuto - 2018»: Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу (НБКИ)
Все видео

17.10.18 Прочитали 432 раз

В Москве пройдет «Fleet Forum 2018. Управление корпоративным автопарком»

Nissan Almera row

В Москве 15-16 ноября 2018 пройдет «Fleet Forum 2018. Управление корпоративным автопарком». Руководители корпоративных автопарков, fleet-менеджеры, руководители транспортных служб, координаторы автопарков соберутся на одной площадке, чтобы обсудить широкий круг вопросов от эффективности функционирования корпоративного автопарка в свете вступления в силу ФЗ-398 от 20.12.2017 года до закупок ТС и оптимизации затрат.

Саммит – это место встречи флит-менеджеров и профессионалов отрасли администрирования автопарков, которые заинтересованы в повышении операционной и финансовой эффективности компании.

, источник: www.autostat.ru

Теги: парк корпоративные продажи

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Около половины машин скорой помощи изношены и требуют замены

9 октября 2018

Все новости

Статьи на тему

Возьми авто соседа! (MotorPage.ru)

вчера, 09:09

Все статьи

Инфографика на тему

Парк электромобилей в России на 1 июля 2018 года

10 сентября 2018

Вся инфографика
Загрузка...