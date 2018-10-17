В Москве пройдет «Fleet Forum 2018. Управление корпоративным автопарком»

В Москве 15-16 ноября 2018 пройдет «Fleet Forum 2018. Управление корпоративным автопарком». Руководители корпоративных автопарков, fleet-менеджеры, руководители транспортных служб, координаторы автопарков соберутся на одной площадке, чтобы обсудить широкий круг вопросов от эффективности функционирования корпоративного автопарка в свете вступления в силу ФЗ-398 от 20.12.2017 года до закупок ТС и оптимизации затрат.

Саммит – это место встречи флит-менеджеров и профессионалов отрасли администрирования автопарков, которые заинтересованы в повышении операционной и финансовой эффективности компании.



