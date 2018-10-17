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КАМАЗ модернизирует оборудование

КАМАЗ модернизирует оборудование

На заводе запасных частей и компонентов КАМАЗа проводится модернизация и капитальный ремонт оборудования. Основная функция завода – производство коробок переменных передач и запасных частей. Качественно новая задача – максимально сконцентрировать для этого в одном месте все компетенции, от изготовления деталей до их испытаний в составе узлов и агрегатов, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

«Тот факт, что производство рядом, позволяет оперативно реагировать на те или иные отклонения, решать возникающие вопросы, устранять корневые причины, быстро ставить заслон в случае появления недоделок, – пояснил заместитель главного инженера по развитию ЗЗЧиК Андрей Жандаров. – Выбранный путь модернизации станков представляется наиболее оптимальным: теперь можно освоить большее количество номенклатуры деталей, производство становится более гибким. Изменив технологию обработки, добиваемся повышения и производительности, и качества».

Как отмечается, в июне завершилась модернизация четырех токарных станков с ЧПУ, переданных с литейного завода. Модернизация произошла прежде всего за счет установки закупленных револьверных головок. Теперь возможна обработка деталей любой сложности, а более высокие режимы прямо отражаются на качестве обрабатываемых поверхностей. Кроме того, оборудование расположили на участке в одну ячейку, благодаря чему один оператор может обслуживать два станка.

Другой участок образовался, когда остро встал вопрос освоения корпусных деталей коробки переменных передач. Под этот проект было решено модернизировать имеющиеся на заводах КАМАЗа станки, а не покупать новые обрабатывающие центры. На данный момент идёт монтаж и запуск четвёртого станка. На участке также оснастили помещение для наладки инструмента вне станка, бытовые помещения для персонала. Участок работает в две смены, после завершения модернизации всех станков планируется дозагрузка, освоение новых деталей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автомобильные компоненты грузовые автомобили производство инвестиции камаз

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